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США подготовили план для Донбасса. "Воспитатели" получат миллионы долларов

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Владимир Ардаев
© AP Photo / J. David AkeШтаб-квартира Агентства США по международному развитию в ВашингтонеШтаб-квартира Агентства США по международному развитию в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Агентство США по международному развитию (USAID) анонсировало очередную программу, цель которой — "подтянуть" гражданское самосознание населения юго-востока Украины. "Воспитатели Донбасса" намерены добиться нужного результата за пять лет, потратив 60 миллионов долларов из карманов американских налогоплательщиков.

Заброшенные и забытые

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"Жители Донбасса и соседних регионов убеждены, что их оставили на обочине, относятся к ним как к маргиналам и упрекают за то, что они считают себя русскоязычными. Они скептически воспринимают процесс реформ и значительно меньше поддерживают политику национального правительства, чем остальное население Украины", — говорится в 140-страничном документе, размещенном на официальном сайте госзакупок США. USAID ищет партнеров, готовых взяться за исправление "плохого" региона страны. Срок предполагаемых контрактов — пять лет. Общая стоимость — от 57 до 60 миллионов долларов.

В заявке проблема подробно описывается — так, как ее представляют аналитики агентства. Они признают, что нынешний украинский режим, пришедший к власти в результате Евромайдана и "революции достоинства" в 2014 году, "получил мандат на реформы", но, столкнувшись с серьезными политическими, экономическими вызовами и проблемами безопасности, не смог им воспользоваться.

Борьба с "глубинной коррупцией" и некими силами, активно препятствующими реформам, не увенчалась успехом. Стабилизировать экономику и сократить бюджетный дефицит в разгар рецессии так и не удалось. Не помогли ни смена правительства, ни подробный план действий — реформы по-прежнему буксуют. Центр и запад страны воспринимают проблемы с пониманием, но "маргинальный" юго-восток проявляет явное нетерпение и даже в выборах участвует крайне неохотно.

© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкЖители Донецка на митинге-концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Рука Москвы

"Хотя последствия агрессии России проявляются на всей территории Украины, они особенно заметны в регионе Донбасса и прилегающих областях", — утверждают авторы документа.

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© Фото : предоставлено МЧС России
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Вообще, Россия названа причиной всех бед современной Украины. Отчуждение Крыма, поддержка ополченцев ДНР и ЛНР, массированная пропаганда кремлевских СМИ — все это, по мнению американских аналитиков, создает обстановку, в которой Киев не может ни собственную коррупцию одолеть, ни экономику оживить.

В результате многие жители юго-востока страны не осуждают Россию за Крым и не считают Москву виновной в неутихающем конфликте в Донбассе, подчеркивается в докладе. В Донбассе, в отличие от западных регионов, не поддерживают курс на европейскую интеграцию, зато желают, чтобы Украина присоединилась к Таможенному союзу ЕАЭС. И убеждены, что все санкции с России надо снять. Кроме того, там слишком много людей "верят в миф об украинском национализме".

"Большинство в Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской и Одесской областях скептически относится к прогрессу на Украине, даже не подозревая о процессе реформ", — сокрушается USAID. 

Корни проблем, по мнению аналитиков агентства, — в излишне тесных контактах населения с Россией и ностальгии по СССР. В Донбассе не могут смириться с тем, что в былые времена этот регион был важнейшим для страны, а теперь превратился в задворки. Хотя "будущее Украины во многом решается в Донецке, Луганске, Херсоне и Харькове", подчеркивают авторы документа. И признают, что киевская пропаганда, изображающая юго-восток "нелояльным регионом", лишь усугубляет его оторванность от остальной страны. А "культ коррупции", неразвитость экономики, безработица и дефицит элементарных услуг ощущаются здесь особенно остро.

© Фото : предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Niels Ackermann/Lundi13Харьков. 2 февраля 2016. В поисках Ленина
© Фото : предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Niels Ackermann/Lundi13
Харьков. 2 февраля 2016. В поисках Ленина

"Кто останется, тех перевоспитают"

Американское агентство ставит перед собой, в принципе, выполнимую задачу — все зависит от количества времени и денег, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Оценка юго-восточного региона как "пророссийского", не разделяющего ни национально-патриотические, ни евроинтеграционные устремления центра и запада страны, в общем тоже соответствует реальности. Как и то, что юго-восток сегодня депрессивен и скептически настроен ко всей политике украинского правительства.

"Бросок на юго-восток" — очередной этап масштабной программы по "воспитанию" всей Украины, на которую еще в 2014 году выделили пять миллиардов долларов. По мнению политолога, эта программа во многом увенчалась успехом.

Саперы МЧС ДНР обследуют с миноискателем участок поля в районе города Дебальцево. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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"Американские политтехнологи действовали системно, последовательно, эффективно. Тот же Киев за последние два десятилетия изменился до неузнаваемости. В 1990-е он был "красный": пенсионеры всегда голосовали за коммунистов, а украинской речи почти не было слышно. Сегодня это совсем другой город, который, собственно, и стал очагом перемен, перевернувших всю страну", — говорит Руслан Бортник.

Такие же изменения, утверждает он, произошли практически по всей Украине — за исключением юго-востока. Трансформация общественного сознания — дело трудоемкое, политтехнологи организуют сотни семинаров, курсов, школ, не скупятся на поддержку тех политиков, партий, движений и СМИ, которые более всего соответствуют их задачам. Одновременно подавляются оппозиционные силы.

"Пройдет лет десять-двадцать, и юго-восток Украины станет таким же, как и вся остальная страна. Притом что социально-экономическая ситуация может и не улучшиться, рабочих мест не прибавится, и коррупция никуда не денется. Просто недовольные и умные уедут, старики вымрут, а те, кто останутся, обеспечат лояльное общественное мнение. И все это произойдет в пределах одного поколения", — полагает Руслан Бортник.

В то же время любое внешнее вмешательство, любые попытки трансформировать сознание украинского общества под ту или иную позицию — не что иное, как манипуляции и нарушение суверенитета страны, убежден он.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГруппа кораблей НАТО в порту Одессы
© РИА Новости / Стрингер
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Группа кораблей НАТО в порту Одессы

А бюджет освоят

Заставить людей поверить в реформы, которых на деле нет, убедить их в том, что они будут жить лучше, когда ничего к лучшему не меняется, — невыполнимая задача. Реальна только сумма, указанная в предложении, считает другой украинский политолог — директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Он не верит в то, что усилия USAID приведут к каким-то радикальным переменам в настроениях жителей Донбасса и окрестных районов.

"Вся эта затея — исключительно ради того, чтобы получить полновесный бюджет и потом перераспределить его между людьми определенного круга. Ассигнования, гранты, фонды — все крутится исключительно вокруг этого и на самом деле является реальной целью программы", — уверен Михаил Погребинский.

Трансформация общественного сознания на всей Украине рано или поздно произойдет, но связана она будет именно со сменой поколений, считает он. По его наблюдениям, на юго-востоке подрастают граждане, не слишком обремененные выбором какого-то конкретного вектора развития страны. Молодые люди готовы работать как на Западе, так и на Востоке — для них ценна сама работа и возможность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь.

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