Defense News рассказал, что ждет США в случае войны в Европе

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В случае крупномасштабной войны в Европе американские военные едва ли доберутся до зоны конфликта, пишет журнал Defense News.

Как отмечает автор статьи Дэвид Лартер, Соединенные Штаты уже занялись формированием "фундамента" для возможных боестолкновений в Европе.

"Но если война начнется прямо завтра, американским военным будет довольно сложно перебросить танки, тяжелые орудия и оборудование", — говорится в материале.

Сегодня у США на порядок меньше кораблей для транспортировки вооружений, чем в годы Второй мировой войны, пишет издание. При этом Главное контрольно-бюджетное управление страны сообщает, что количество неисправностей техники постоянно растет.

Так, все 46 кораблей боеготового резерва заметно обветшали, а их срок службы подходит к концу, отмечает Лартер. Кроме того, ВМС США испытывают проблемы и с кадрами: молодые инженеры попросту не знают, как работать с устаревшими силовыми установками, а достаточно квалифицированные для этого специалисты скоро уйдут на пенсию.

Даже если Соединенные Штаты смогут перебросить в Европу достаточное количество войск, то все равно столкнутся с другой не менее серьезной проблемой: непонятно, как они собираются снабжать свой контингент, отмечается в материале.

"Снижение мобилизационного потенциала США вызывает тревогу в Вашингтоне, так как структура национальной безопасности столкнулась с противостоянием двойной угрозе со стороны Китая и России", — пишет Defense News.

При этом, по словам капитана ВМС Джерри Хендрикса, в Соединенных Штатах "серьезно относятся" соперничеству с другими государствами в военной сфере. Именно поэтому транспортировка вооружений превращается в "растущую стратегическую проблему".

"У нас нет потенциала для конкуренции с великими державами, если у нас не будет сил обеспечения – поездов и судов снабжения, — которые нам необходимы для проведения операций такого масштаба", — отметил военный.