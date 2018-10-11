Лукашевич раскритиковал принятый Верховной Радой законопроект о языках

ВЕНА, 11 окт – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич раскритиковал принятый Верховной радой Украины законопроект, предполагающий использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.

Парламент Украины в четверг со второй попытки принял в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

"В соответствии с этим законопроектом должна произойти практически полная зачистка образовательного пространства страны от всех языков, кроме украинского, английского и официальных языков стран ЕС. Печальные перспективы ожидают и сферу культуры, включая выставочную и музейную деятельность, показ фильмов и театральные постановки. В языковое "гетто" искусственно загоняются здравоохранение, судопроизводство, СМИ", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

По его словам, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.

"Для надзора за выполнением этих дискриминационных мер создается специальный орган – институт уполномоченного по защите украинского языка, который вправе инициировать соответствующие санкции. Использование русского языка, по сути, объявили преступлением", — добавил постпред.

На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.