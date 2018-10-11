Израиль проверит истребители F-35I после крушения F-35В в Южной Каролине

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. ВВС Израиля проверят все истребители F-35I после инцидента с крушением F-35В в штате Южная Каролина, произошедшего в сентябре, сообщается в пресс-релизе армейской пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в конце сентября произошло крушение новейшего истребителя пятого поколения F-35B в штате Южная Каролина, что стало первым для всего семейства самолетов F-35. С самолетами семейства F-35 ранее происходили инциденты, но ни один из них не привел к таким последствиям.

"Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин решил принять меры предосторожности и провести тесты на всех самолетах F-35I, несмотря на то, что инцидент произошел у модели, которая не используется ВВС Израиля и несмотря на то, что никаких неисправностей не было найдено у самолетов ВВС Израиля", — говорится в заявлении.

Согласно пресс-релизу, проверка займет несколько дней, после чего истребители вернутся к оперативной деятельности.

Также в документе сообщается, что после крушения в штате Южная Каролина была проведена техническая проверка, результаты которой также были переданы ВВС Израиля. Результаты проверки свидетельствуют, что неисправность была обнаружена в топливопроводе двигателя.

В декабре прошлого года пресс-служба израильской армии сообщила, что истребители пятого поколения F-35 прошли подготовку и были признаны готовыми к боевому применению военно-воздушными силами Израиля. В израильских ВВС истребителям присвоили имя "Адир" — "могучий" в переводе с иврита.

В 2014 году у F-35 загорелся двигатель при разгоне, машина остановилась на взлетно-посадочной полосе. В 2016 года было еще два возгорания: в сентябре у F-35A на земле и в октябре у F-35B в полете загорелся двигатель. В обоих случаях пилот смог посадить машину. Кроме того, имели место менее значительные инциденты, как, например, нераскрывшаяся стойка переднего шасси в августе этого года. Пилот успешно посадил машину на нос.