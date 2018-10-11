Анкара и Эр-Рияд создали группу по расследованию пропажи журналиста

АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия и Турция договорились о создании совместной группы по расследованию исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"По предложению Саудовская Аравии будет создана совместная группа по расследованию этого дела", — цитирует Калына телеканал NTV.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили в этот день Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил ей, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.