Защита Ассанжа подаст в суд на главу МИД Эквадора

КИТО, 11 окт — РИА Новости. Защита основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа подаст в суд на министра иностранных дел Эквадора Хосе Валенсию за разглашение конфиденциальной информации по делу о предоставлении убежища, сообщил РИА Новости адвокат Ассанжа Карлос Поведа.

Ранее Валенсия в интервью подтвердил статус беженца для Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне.

"В следующие дни мы собираемся подать в суд… Это могут быть… предупредительные меры и другие, которые позволяет нам Конституция против тех, кто разглашает информацию. Действия будут предприняты против МИД и его законного представителя, которым является министр иностранных дел", — заявил Поведа.

Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент при условии соблюдения его прав. Морено отмечал, что хочет найти выход из ситуации с Ассанжем "без проблем для своей страны", для чего проводятся консультации с британскими властями и с представителями основателя WikiLeaks.

В свою очередь глава МИД Эквадора Валенсия говорил о необходимости решить ситуацию с Ассанжем, отметив, что тот не может вечно находиться в убежище.