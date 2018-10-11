Защита Ассанжа подаст в суд на главу МИД Эквадора

КИТО, 11 окт — РИА Новости. Защита основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа подаст в суд на министра иностранных дел Эквадора Хосе Валенсию за разглашение конфиденциальной информации по делу о предоставлении убежища, сообщил РИА Новости адвокат Ассанжа Карлос Поведа.
"В следующие дни мы собираемся подать в суд… Это могут быть… предупредительные меры и другие, которые позволяет нам Конституция против тех, кто разглашает информацию. Действия будут предприняты против МИД и его законного представителя, которым является министр иностранных дел", — заявил Поведа.
Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.
В свою очередь глава МИД Эквадора Валенсия говорил о необходимости решить ситуацию с Ассанжем, отметив, что тот не может вечно находиться в убежище.