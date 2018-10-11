Эксперт рассказал, на что придется пойти Совету Европы без взноса России

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Без российского взноса придется сократить не менее 200 сотрудников Совета Европы, заявил РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.
Выступая в четверг, Ягланд сообщил, что, по его данным, "в январе Россия не приедет и платить взнос за год не будет". Он напомнил, что взносы являются обязанностью страны по уставу организации. Ягланд также обратил внимание, что "если РФ уйдет (из Совета Европы), российские граждане не смогут обращаться в ЕСПЧ". Он добавил, что это будет также касаться и мониторинговых органов, связанных, в частности, с положением в тюрьмах. Отвечая на очередной вопрос парламентариев о бюджете Совета, генсек выразил готовность предоставить, в случае необходимости, план бюджета без учета российского взноса.
"Без нашего взноса надо сократить не менее 200 сотрудников, на которых просто нет денег. А еще при нашем выходе придется уволить всех российских граждан, которых немало, с большими выплатами выходного пособия, на что также нет денег", — добавил эксперт.