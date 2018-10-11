Эксперт рассказал, на что придется пойти Совету Европы без взноса России

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Без российского взноса придется сократить не менее 200 сотрудников Совета Европы, заявил РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд в среду в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что "если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов".

Выступая в четверг, Ягланд сообщил, что, по его данным, "в январе Россия не приедет и платить взнос за год не будет". Он напомнил, что взносы являются обязанностью страны по уставу организации. Ягланд также обратил внимание, что "если РФ уйдет (из Совета Европы), российские граждане не смогут обращаться в ЕСПЧ". Он добавил, что это будет также касаться и мониторинговых органов, связанных, в частности, с положением в тюрьмах. Отвечая на очередной вопрос парламентариев о бюджете Совета, генсек выразил готовность предоставить, в случае необходимости, план бюджета без учета российского взноса.

Комментируя слова генсека, Берестнев указал, что "Ягланду ничего не останется, как либо созвать чрезвычайный саммит Совета Европы, чтобы принять решения по реформе ПАСЕ "сверху", либо уйти в отставку досрочно, как допустившего развал организации".

"Без нашего взноса надо сократить не менее 200 сотрудников, на которых просто нет денег. А еще при нашем выходе придется уволить всех российских граждан, которых немало, с большими выплатами выходного пособия, на что также нет денег", — добавил эксперт.