Российские саперы прибыли в Лаос для проведения разминирования

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Военнослужащие отряда Международного противоминного центра ВС РФ прибыли в населенный пункт Лак Сао, расположенный в провинции Боликхамсай, в 350 километрах от лаосского Вьентьяна, для выполнения задач по гуманитарному разминированию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.

"Саперам в течение пяти месяцев предстоит проведение мероприятий гуманитарного разминирования близ населенного пункта с целью очистки местности от взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбардировок в период с 1964 по 1973 год", — говорится в сообщении,

Как отмечается, в ближайшие несколько дней военные инженеры проведут рекогносцировку местности, подготовят средства поиска, а затем приступят к работе. Отряд оснащен современными средствами поиска и обнаружения взрывоопасных предметов (ИМП-С2, ПИПЛ, ИНВУ-3М) и индивидуальной защиты сапера ОВР-2-02.

"В целях выполнения решения президента России в Лаосскую Народно-Демократическую Республику для оказания содействия в разминировании территории данной страны убыл отряд Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 36 человек", — добавили в пресс-службе.