В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле наблюдателей ОБСЕ

ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили украинских силовиков в том, что они открыли огонь в сторону наблюдателей СММ ОБСЕ в Донбассе.

Ранее пресс-служба СММ ОБСЕ сообщила, что наблюдатели попали под обстрел на подконтрольной Киеву территории в районе Донецкой фильтровальной станции. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца назвала это очередным нарушением минских договоренностей.

"Ближайшие позиции ДНР находятся в 1750 метрах от того места, где был патруль СММ ОБСЕ, в то время как позиции украинских формирований Украины — на расстоянии от 100 до 940 метров. Исходя из прицельной дальности автомата АК-74 и АКС-74 в 1000 метров очевиден вывод: вооруженные формирования противоборствующей стороны снова совершили провокационный обстрел", — заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.

В ведомстве напомнили, что это не первый обстрел наблюдателей ОБСЕ на территории Донбасса. Пятнадцатого мая 2018 года из-за обстрела со стороны украинских силовиков наблюдатели ОБСЕ были вынуждены отказаться от мониторинга пересменки работников Донецкой фильтровальной станции.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.