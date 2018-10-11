Пентагон приостановил полеты F-35

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пентагон отдал распоряжение прекратить все полеты истребителей пятого поколения F-35, говорится в заявлении военного ведомства США.

По мнению специалистов, в топливной системе истребителей может оказаться неисправность. В случае ее обнаружения дефектную деталь заменят. Будут проверены все F-35, находящиеся на вооружении как в США, так и в других странах.

"Ожидается, что проверка будет завершена в срок от 24 до 48 часов", — уточнили в Пентагоне.

Это решение было принято после первого падения самолета F-35B Корпуса морской пехоты США, произошедшего 28 сентября в штате Южная Каролина. Пилот сумел благополучно катапультироваться.

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия, США потратили на нее около полутора триллиона долларов. Разработчики превысили первоначально запланированные расходы на сотни миллиардов долларов, а истребитель ввели в строй на семь лет позже, чем предполагалось.

При этом СМИ неоднократно писали о многочисленных технических проблемах истребителя. Так, издание National Interest сообщало, что F-35 из-за конструктивных особенностей оказался уязвим для ударов молний, что вынудило Корпус морской пехоты США запросить переносные громоотводы для защиты этих самолетов, дислоцированных в Японии.