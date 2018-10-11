Молдавия выступает против легализации однополых браков, заявил Додон

КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что полностью поддерживает молдавского депутата, выступившего на заседании ПАСЕ против резолюции в поддержку однополых браков, и заявил, что это позиция большинства жителей страны.

"В рамках осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) исполнительный секретарь ПСРМ, депутат Влад Батрынча выступил категорически против резолюции в поддержку легализации однополых браков в странах-членах Совета Европы. Это – позиция не только моя и Партии социалистов, но и подавляющего большинства граждан Молдовы", — написал Додон на своей странице в Facebook

Президент напомнил, что конституция страны признает в качестве семьи союз между мужчиной и женщиной.

"Уверен, что так было есть и будет!" — добавил глава Молдавии.

Парламент Молдавии в 2013 году принял закон о равенстве шансов. Одна из статей этого документа запрещает дискриминацию сексуальных меньшинств.