Молдавия выступает против легализации однополых браков, заявил Додон

КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что полностью поддерживает молдавского депутата, выступившего на заседании ПАСЕ против резолюции в поддержку однополых браков, и заявил, что это позиция большинства жителей страны.
Президент напомнил, что конституция страны признает в качестве семьи союз между мужчиной и женщиной.
"Уверен, что так было есть и будет!" — добавил глава Молдавии.
Парламент Молдавии в 2013 году принял закон о равенстве шансов. Одна из статей этого документа запрещает дискриминацию сексуальных меньшинств.