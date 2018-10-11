Названы лучшие страны для работы

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сингапур стал лучшей страной для экспатов по данным ежегодного опроса Expat Explorer, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в рейтинге учитывался не только уровень доходов, но и качество жизни. По соотношению этих показателей город-государство стал лидером списка уже в четвертый раз. За ним следует Новая Зеландия, третью строчку занимает Германия. Также в пятерку вошли Канада и Бахрейн.

Агентство также приводит список стран с самыми высокими зарплатами для экспатов. На первом месте оказалась Швейцария (202 тысячи долларов в год). Следом идут США (185,1 тысячи долларов), Гонконг (178,7 тысячи долларов) и Китай (172,7 тысячи долларов).

Также 45 процентов участников опроса отметили, что стали получать более высокую зарплату по сравнению с оплатой труда на родине. В среднем после переезда экспатам удается получать дополнительно 21 тысячу долларов годового дохода.