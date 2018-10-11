В Турции задержали семерых предполагаемых членов ИГ*, включая двоих россиян

АНКАРА, 11 окт — РИА Новости, Алёна Палажченко. Турецкая полиция задержала семь предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство"*, в том числе двоих россиян в провинции Кайсери в центре страны, сообщает в четверг агентство DHA.

Отмечается, что среди задержанных — российские граждане Рашид Еникеев и Элана Рахманова. Операция была проведена в домах, где проживали предполагаемые члены ИГ*.

По данным агентства, Еникеев находится в международном розыске по обвинению в терроризме, в последнее время он занимался нелегальной переправкой в Турцию и размещением жен погибших в Сирии боевиков.

В ходе обысков были изъяты большое количество поддельных паспортов, цифровые носители и документы, свидетельствующие о причастности задержанных к террористической группировке.

РИА Новости пока не располагает комментарием посольства РФ в связи с задержанием граждан РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России