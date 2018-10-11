МИД Британии пригрозил Эр-Рияду последствиями в связи с пропажей журналиста

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия столкнется с "серьезными последствиями", если предположения об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи подтвердятся, заявил агентству Франс Пресс глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили в этот день Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил ей, что Хашкаджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

"Люди, которые долгое время считали себя друзьями Саудовской Аравии, говорят, что это очень-очень серьезный вопрос. Если эти утверждения окажутся правдой, будут серьезные последствия, так как наша дружба и наше партнерство базируются на общих ценностях", — заявил Хант.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашкаджи.