На Майорке число погибших при наводнении возросло до 12

МАДРИД, 11 окт — РИА Новости. Число погибших в результате наводнения на острове Майорка (Испания) увеличилось до 12 человек, сообщила служба по чрезвычайным операциям Балеарских островов.

"С сожалением сообщаем, что найдены двое погибших, мужчина и женщина, недалеко от Арты, рядом с местом, где был обнаружен автомобиль пропавших немцев", — говорится в сообщении службы в Twitter.

Ранее в службе сообщали, что идут поиски троих пропавших без вести — пятилетнего ребенка (гражданина Испании) и двух граждан Германии.

Таким образом, число погибших увеличилось до 12 человек, среди них двое британцев, гражданка Голландии и, предположительно, двое граждан Германии.

Правительство Испании в четверг решило объявить остров Майорка (Балеарские острова) "зоной бедствия" для оказания экстренной финансовой помощи.

В результате проливных дождей, обрушившихся на Майорку во вторник, произошло наводнение. Пострадали сотни домов, поток сносил и переворачивал автомобили, некоторые их них унесло в море. В среду было перекрыто сообщение на дорогах, школы были закрыты. В спасательно-поисковой операции и ликвидации последствий наводнения принимают участие 800 человек, в том числе военные.