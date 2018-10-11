ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что следователи из США работают над делом пропавшего в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи.

Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Мы очень жестко себя ведем. У нас там есть следователи, мы работаем с Турцией и, честно говоря, с Саудовской Аравией тоже. Мы хотим узнать, что случилось", — заявил Трамп в эфире Fox News.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники информировало, что, по предположению полиции Турции, Хашкаджи был убит в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. В самом консульстве опровергли эту информацию. Представитель МИД Турции Хами Аксой заявлял, что Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на следственные действия в ее генконсульстве в Стамбуле в связи с исчезновением Хашкаджи.

Как сообщало агентство Аnadolu со ссылкой на невесту саудовского журналиста, имя которой не разглашается, сотрудники консульства пригласили накануне Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашкаджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По сообщению Саудовского агентства печати со ссылкой на генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. В то же время пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил об имеющейся у турецких властей информации, что журналист находится в здании генконсульства. В пятницу наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил агентству Рейтер, что турецкие власти при желании могут обыскать саудовское консульство в Стамбуле.