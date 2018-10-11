В Литве демонтировали памятник советскому воину-освободителю

ВИЛЬНЮС, 11 окт — РИА Новости. Памятник советскому воину-освободителю, установленный неподалеку от литовской деревни Мирославас, демонтировали по решению районных властей.

"Таково было желание большинства людей. Проводились дискуссии, консультации с организациями", — заявил РИА Новости мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас.

По его словам, памятник установят в парке советских скульптур Грутас, а территорию, где он ранее находился, используют для других целей. По данным районных властей, работы по демонтажу обошлись муниципалитету в восемь тысяч евро.

Скульптуру установили в 1985 году на месте одного из первых танковых сражений Великой Отечественной войны. В первоначальном виде она состояла из валунов, на которых были высечены лица двух воинов. В 90-е годы скульптуру взорвали вандалы и голова одного воина была сильно повреждена.

Частный парк-музей Грутас основали в 2001 году в Друскининкайском районе Литвы. В парке представлена большая коллекция памятников, установленных в Литве во времена Советского Союза и демонтированных после восстановления независимости республики.

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