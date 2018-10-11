В Танзании похитили самого молодого африканского миллиардера, пишут СМИ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владельца многомиллиардной компании Mohammed Enterprises Tanzania Ltd Мохаммеда Девджи похитили в Танзании, сообщило издание Forbes со ссылкой на правоохранителей.
По подозрению в похищении арестованы трое мужчин, в данный момент их допрашивают. По предварительным данным, двое из них являются иностранными гражданами. Мотивы похищения миллиардера пока неизвестны.
О местонахождении самого Девджи не сообщается.
Представители полиции также заявили, что для поимки похитителей были мобилизованы сотрудники служб безопасности по всей стране, включая пограничные службы.
Танзанийский конгломерат Mohammed Enterprises Tanzania Ltd, представленный в 11 африканских странах, объединяет ряд предприятий в таких сферах, как транспорт, сельское хозяйство, энергетика, текстильная промышленность и строительство.
Издание Forbes оценило состояние Девджи в 1,5 миллиарда долларов, назвав его единственным миллиардером Танзании и самым молодым миллиардером Африки.