В Танзании похитили самого молодого африканского миллиардера, пишут СМИ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владельца многомиллиардной компании Mohammed Enterprises Tanzania Ltd Мохаммеда Девджи похитили в Танзании, сообщило издание Forbes со ссылкой на правоохранителей.

По информации издания, двое вооруженных мужчин поджидали 43-летнего Девджи на парковке перед фитнес-клубом в городе Дар-эс-Салам. Глава полиции города сообщил, что за рулем автомобиля был сам Девджи, охраны с ним не было. Злоумышленники посадили Девджи в свою машину и скрылись, произведя несколько выстрелов в воздух, сообщили очевидцы похищения.

По подозрению в похищении арестованы трое мужчин, в данный момент их допрашивают. По предварительным данным, двое из них являются иностранными гражданами. Мотивы похищения миллиардера пока неизвестны.

О местонахождении самого Девджи не сообщается.

Представители полиции также заявили, что для поимки похитителей были мобилизованы сотрудники служб безопасности по всей стране, включая пограничные службы.

По предварительному отчету, похитители являются гражданами иностранного государства, сообщил в своем Twitter министр экологии и друг похищенного Дженьюари Макамба.

Танзанийский конгломерат Mohammed Enterprises Tanzania Ltd, представленный в 11 африканских странах, объединяет ряд предприятий в таких сферах, как транспорт, сельское хозяйство, энергетика, текстильная промышленность и строительство.

Издание Forbes оценило состояние Девджи в 1,5 миллиарда долларов, назвав его единственным миллиардером Танзании и самым молодым миллиардером Африки.