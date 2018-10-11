КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко приказал открывать огонь в Донбассе "для сохранения жизни людей", отметив, что нужно "сберечь каждого украинского воина".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Для урегулирования ситуации в Донбассе приняты уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

"Мы не должны сдавать ни один кусочек украинской земли, и моя сейчас просьба и приказ: мы должны сберечь каждого украинского воина…", — заявил Порошенко и приказал применять все силы и средства "в качестве огня в ответ для сохранения жизни людей".

Он заявил об этом в четверг во время посещения учений "Чистое небо" в Хмельницкой области. Там же он отметил, что "нужно быть готовыми к любым сценариям: как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению".

Многонациональные авиационные учения "Чистое небо — 2018" с участием военных из стран НАТО начались на Украине 8 октября и завершатся 19 октября. Кроме Украины, в учениях принимают участие Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США. Посольство США на Украине ранее сообщило, что истребители F-15 и транспортные самолеты C-130 ВВС США прибыли на Украину для участия в учениях.