Правительство Испании объявит Майорку "зоной бедствия" из-за наводнения

МАДРИД, 11 окт – РИА Новости. Правительство Испании приняло решение объявить остров Майорка (Балеарские острова) "зоной бедствия" в связи с наводнением, жертвами которого, по предварительным данным, стали десять человек.

Об этом сообщила на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров официальный представитель правительства, министр образования Исабель Селаа. По ее словам, объявление пострадавших районов "зоной бедствия" поможет "обеспечить доступ чрезвычайных экономических мер всем пострадавшим". "Речь идет о немедленной помощи", — добавила Селаа.

Она также от имени правительства выразила солидарность всем пострадавшим и соболезнования семьям погибших.

"Правительство хочет поблагодарить всех тех людей, которые работают на Майорке (над ликвидацией последствий стихийного бедствия), добровольцев и государственные силы безопасности", — сказала министр.

В результате проливных дождей, обрушившихся на Майорку во вторник, произошло наводнение. По последним данным погибли десять человек, в том числе два гражданина Великобритании и голландка. Еще три человека – пятилетний ребенок и двое граждан Германии – числятся пропавшими без вести. В спасательно-поисковой операции и ликвидации последствий наводнения принимают участие 800 человек, в том числе военные. Пострадали сотни домов, в среду было перекрыто сообщение на дорогах, школы были закрыты.