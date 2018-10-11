Порошенко не исключает кадровых чисток после ЧП на арсенале под Черниговом

КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко не исключил кадровых чисток после пожара на арсенале под Черниговом.
"Я рассчитываю на быструю реакцию правоохранительных органов, я не исключаю и определенных кадровых выводов. Но, к сожалению, только кадровыми выводами проблему не решить, тут нужны системные решения, взрывы на складах происходят время от времени во многих странах мира", — сказал Порошенко в четверг в Хмельницкой области. Его выступление перед военными транслировали украинские телеканалы.
Он также заявил, что первые данные следствия о ситуации вблизи Ични отвергают версию о небрежном отношении должностных лиц и свидетельствуют о диверсии.
Порошенко напомнил, что в этом году начнется строительство 15 современных хранилищ для боеприпасов.