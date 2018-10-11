Порошенко не исключает кадровых чисток после ЧП на арсенале под Черниговом

КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко не исключил кадровых чисток после пожара на арсенале под Черниговом.

На арсенале в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. В четверг в Минобороны сообщили, что пожар практически ликвидирован, остались два очага тления.

"Я рассчитываю на быструю реакцию правоохранительных органов, я не исключаю и определенных кадровых выводов. Но, к сожалению, только кадровыми выводами проблему не решить, тут нужны системные решения, взрывы на складах происходят время от времени во многих странах мира", — сказал Порошенко в четверг в Хмельницкой области. Его выступление перед военными транслировали украинские телеканалы.

Он также заявил, что первые данные следствия о ситуации вблизи Ични отвергают версию о небрежном отношении должностных лиц и свидетельствуют о диверсии.

Порошенко напомнил, что в этом году начнется строительство 15 современных хранилищ для боеприпасов.