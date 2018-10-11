Украинские власти хотят тщательнее проверять печатную продукцию из России

КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Украинские власти намерены усовершенствовать механизм проверки печатной продукции из РФ, которую она проходит для доступа на украинский рынок, сообщила в четверг пресс-служба украинского Кабмина.
"Участники совещания высказали свои предложения по улучшению механизма проверки печатной иностранной продукции из государства-агрессора, обсудили эффективные пути повышения эффективности взаимодействия между Госкомтелерадио и правоохранительными органами по выявлению и изъятию литературы антиукраинского содержания. По итогам совещания принято протокольное решение с учетом предложений участников: будут внесены изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие доступ на украинский рынок печатной продукции из страны-агрессора", — говорится в сообщении.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".