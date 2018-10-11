Украинские власти хотят тщательнее проверять печатную продукцию из России

КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Украинские власти намерены усовершенствовать механизм проверки печатной продукции из РФ, которую она проходит для доступа на украинский рынок, сообщила в четверг пресс-служба украинского Кабмина.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Механизм доступа на украинский рынок печатной продукции касается книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

"Участники совещания высказали свои предложения по улучшению механизма проверки печатной иностранной продукции из государства-агрессора, обсудили эффективные пути повышения эффективности взаимодействия между Госкомтелерадио и правоохранительными органами по выявлению и изъятию литературы антиукраинского содержания. По итогам совещания принято протокольное решение с учетом предложений участников: будут внесены изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие доступ на украинский рынок печатной продукции из страны-агрессора", — говорится в сообщении.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".