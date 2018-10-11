В Киеве потребовали наказывать за пользование Крымским мостом

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Европа и НАТО должны ввести ограничительные меры не только для тех компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста, но и для тех, кто "пользовался" переправой, заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

По словам чиновника, после введения моста в эксплуатацию Россия начала "блокировать" коммерческие суда на пути к Бердянску. Он подчеркнул, что строительство переправы несет "угрозу" для Европы, а уже принятые ответные меры Запада являются недостаточными.

"Мы призываем ЕС и страны НАТО применить против России дополнительные санкции именно за ее действия в Азовском море", — цитирует Елисеева "Укринформ".

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась весной, после того как Украина задержала российский траулер "Норд". Его капитану грозит до пяти лет лишения свободы за "незаконное посещение Крыма". Кроме того, в августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

В ответ российские власти усилили пограничные досмотры в своей части Азовского моря. Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Запуск движения планировали на декабрь, но работы завершили с опережением.

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