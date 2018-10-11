Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки признал вину, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Подозреваемый в резонансном убийстве болгарской журналистки, которого по запросу властей Болгарии задержали в ФРГ, признал свою вину и хотел бы отбывать наказание в Германии, так как опасается, что на родине его убьют, рассказала мать молодого человека телеканалу NOVA.

Ранее болгарские власти сообщили, что 21-летний Северин Красимиров, сбежавший в Германию, подозревается в изнасиловании и жестоком преднамеренном убийстве журналистки Виктории Мариновой в болгарском городе Руса.

После того, как экспертиза доказала, что ДНК мужчины было на теле жертвы, власти страны выдали европейский ордер на арест, Красимиров позже был задержан в Германии. Сейчас он ожидает решения суда о выдаче его болгарским властям.

Мать обвиняемого Надежда Красимирова рассказала телеканалу NOVA, что ее сын, ожидающий решения немецкого суда, признал свою вину. Он сказал матери, что во время совершения преступления был очень пьян, также он пожелал, чтобы его судили в Германии, где он готов отбывать наказание. Мужчина не хочет возвращаться на родину, он опасается, что там его убьют.

"Он признался, что сделал это на пьяную голову. Сказал мне, что ничего не помнит, начал плакать передо мной. Он не такой человек", — рассказала Красимирова, добавив, что у ее сына умственная отсталость, и он принимал специальные таблетки, но некоторое время назад перестал.

Мать подозреваемого живет в городе Штаде в Германии, именно к ней он сбежал после совершения преступления, как сообщает телеканал со ссылкой на слова местных жителей, сбежать из страны ему посоветовали его жена и тетя, которых впоследствии также задержали на сутки для допроса.

Процедура экстрадиции может занять от двух недель до 40 дней, отмечает телеканал со ссылкой на правоохранительные органы.

Административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие считает, что убийство, возможно, связано с расследовательской работой журналистки. Последней темой, над которой работала Виктория Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.