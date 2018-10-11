В Измире восемь человек отравились угарным газом во Дворце правосудия

АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате отравления угарным газом во Дворце правосудия в Измире, состояние одного оценивается как тяжелое, сообщает телеканал NTV в четверг.

Инцидент произошел утром. Утечка оксида углерода произошла во время проверки системы пожаротушения. На место происшествия прибыли медики, которые оказали первую помощь пострадавшим, после чего они были доставлены в больницу. Была проведена полная эвакуация здания.

По предварительным данным, инцидент не является террористическим актом. Идет расследование.