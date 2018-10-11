Генсек Совета Европы сделал заявление об участии России в организации

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд сообщил, что, по его данным, Россия может не принимать участие в работе следующей январской сессии и не будет платить взнос.

"Мне было сказано, в январе Россия не приедет и платить взнос за год не будет", — сказал он, выступая в ПАСЕ и отвечая на вопросы парламентариев.

При этом он напомнил, что платить взносы является обязанностью страны по уставу организации.

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Ягланд также обратил внимание, что "если РФ уйдет (из Совета Европы), российские граждане не смогут обращаться в ЕСПЧ". Он добавил, что это будет также касаться и мониторинговых органов, связанных, в частности, с положением в тюрьмах.

Отвечая на очередной вопрос парламентариев о бюджете Совета, генсек выразил готовность предоставить, в случае необходимости, план бюджета без учета российского взноса.

Ягланд в среду в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что "если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов".

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.