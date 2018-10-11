Генсек Совета Европы сделал заявление об участии России в организации

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд сообщил, что, по его данным, Россия может не принимать участие в работе следующей январской сессии и не будет платить взнос.
"Мне было сказано, в январе Россия не приедет и платить взнос за год не будет", — сказал он, выступая в ПАСЕ и отвечая на вопросы парламентариев.
При этом он напомнил, что платить взносы является обязанностью страны по уставу организации.
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Отвечая на очередной вопрос парламентариев о бюджете Совета, генсек выразил готовность предоставить, в случае необходимости, план бюджета без учета российского взноса.
Ягланд в среду в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что "если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов".
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.