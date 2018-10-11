Более 120 миллионов человек страдают от голода по всему миру

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Более 120 миллионов человек по всему миру страдают от проблемы голода и недоедания, при этом страны Африки являются рекордсменами этого рейтинга, свидетельствуют данные ежегодного доклада "Общий определитель голода", публикуемый Международным исследовательским институтом продовольственной политики совместно с НПО Welthungerhilfe и Concern Worldwide.

Сообщается, что показатель 2018 года достиг максимума за все время публикации данного доклада. По информации доклада, на сегодняшний день около 124 миллионов человек страдают от голода по сравнению с 80 миллионами два года назад. Вместе с тем отмечается, что число вынужденных переселенцев, столкнувшихся с проблемой голода или недостаточного питания, достигло в этом году примерно 70 миллионов человек. В шести странах Африки, среди которых Чад, Гаити, Мадагаскар, Сьерра-Леоне, Йемен и Замбия, данная проблема представляет наиболее серьезную опасность. Самая критическая ситуация с голодающим населением зафиксирована в Центральноафриканской республике. Значительные ухудшения показателя произошли в КНДР, которая переместилась с 27 на 11 место по количеству голодающего населения. Россия, в свою очередь, находится на 98 месте рейтинга.

По данным доклада, в текущем году во многих странах зафиксирован значительный прогресс в преодолении голода "благодаря проводимой политике и ряду программ", однако полное разрешение этой проблемы, которое должно было быть достигнуто к 2030 году в рамках программы по устойчивому развитию, все еще остается под сомнением.

В марте ООН заявила, что ситуация в Йемене, Южном Судане, Сомали и Кении привела к крупнейшему гуманитарному кризису с момента основания ООН в 1945 году. ООН предупреждает, что отсутствие коллективных и скоординированных мер мирового сообщества может привести к гибели людей от голода и болезней, а также волне миграций, что создаст нестабильную обстановку в целых регионах.