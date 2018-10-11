В Таиланде заключенные в кандалах сбежали из суда

БАНГКОК, 11 окт – РИА Новости. Трое закованных в ручные и ножные кандалы заключенных бежали из здания суда в провинции Чумпхон на юге Таиланда, угнав спецавтомобиль для перевозки заключенных, сообщает в четверг интернет-версия газеты Bangkok Post.

Группу из шести заключенных, закованных в кандалы и массивные железные цепи, привез в суд на спецавтомобиле из расположенной неподалеку тюрьмы один охранник. В пути заключенные находились в кузове автомобиля, запертые на замок с внешней стороны. Когда по прибытии в суд охранник открыл двери автозака, чтобы передать привезенных арестантов полицейской охране суда, заключенные воспользовались тем, что полицейская охрана еще на вышла им навстречу из дверей зоны временного содержания суда и предприняли попытку побега.

Один заключенный успел до появления полицейских выбежать за ворота суда, еще один последовал за ним, но его поймали подоспевшие полицейские. В это время трое других заключенных, один из которых заметил, что ключ автозака был оставлен в замке зажигания, забрались в машину и выехали с территории здания суда, протаранив ворота и совершив наезд на своего товарища, которого полицейские за секунды до этого схватили у ворот, сообщает издание. Выехав за ворота, заключенные уехали на тюремном автомобиле в неизвестном направлении, говорится в сообщении.

По сведениям газеты, которая ссылается на сотрудников департамента коррекции министерства юстиции Таиланда, все трое бежавших на автозаке были под следствием по обвинению в угонах автомобилей. Еще двое, пытавшиеся пробежать через ворота, были обвиняемыми по делам о распространении наркотиков. Один из них пострадал при наезде автомобиля и был доставлен в больницу, о судьбе другого издание не сообщает.

Представители руководства департамента коррекции выехали на место происшествия, чтобы возглавить операцию по поимке беглецов, говорится в сообщении.