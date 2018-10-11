Власти Украины обвинят в пожаре на арсенале "руку Кремля", заявили в Раде

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Юрий Бойко считает, что никто не понесет ответственности за взрывы на арсенале в Черниговской области, а власти Украины в очередной раз обвинят "руку Кремля".
"Это уже четвертый случай взрывов на военных арсеналах за последние четыре года. Никто не понес за это ответственность. В очередной раз обвинят "руку Кремля", скажут, что это якобы какая-то диверсия. Но, если это диверсия, найдите виновных диверсантов. А если это бардак и халатность, как и было в предыдущих случаях, так найдите виновных и накажите их по закону", — цитирует политика пресс-служба партии.
Бойко считает, что власти занимаются вопросами языка, которые раскалывают общество, переименованием улиц, военными приветствиями, "всем, чем угодно, кроме тех вопросов, которые реально волнуют людей". "В итоге люди не понимают, что их ждет завтра, как дальше жить в такой стране, в которой власть их не защищает. Обстановка неуверенности в завтрашнем дне и нестабильность – это визитная карточка сегодняшнего режима", — добавил политик.
На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.