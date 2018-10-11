Власти Украины обвинят в пожаре на арсенале "руку Кремля", заявили в Раде

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Юрий Бойко считает, что никто не понесет ответственности за взрывы на арсенале в Черниговской области, а власти Украины в очередной раз обвинят "руку Кремля".

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. При этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян уже через несколько часов после начала пожара обвинил РФ в причастности к ЧП. Киев и ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

"Это уже четвертый случай взрывов на военных арсеналах за последние четыре года. Никто не понес за это ответственность. В очередной раз обвинят "руку Кремля", скажут, что это якобы какая-то диверсия. Но, если это диверсия, найдите виновных диверсантов. А если это бардак и халатность, как и было в предыдущих случаях, так найдите виновных и накажите их по закону", — цитирует политика пресс-служба партии.

Бойко считает, что власти занимаются вопросами языка, которые раскалывают общество, переименованием улиц, военными приветствиями, "всем, чем угодно, кроме тех вопросов, которые реально волнуют людей". "В итоге люди не понимают, что их ждет завтра, как дальше жить в такой стране, в которой власть их не защищает. Обстановка неуверенности в завтрашнем дне и нестабильность – это визитная карточка сегодняшнего режима", — добавил политик.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.