Грибаускайте пожаловалась британскому принцу на "угрозу с востока"

ВИЛЬНЮС, 11 окт – РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась принцу Эдварду на "угрозы, исходящие с востока", сообщает Sputnik Литва.
Грибаускайте отметила, что, несмотря на Brexit, Британия останется важным партнером для балтийской республики и Евросоюза.
"Великобритания играет очень важную роль в противодействии конвенциональным и гибридным угрозам. Литва и Великобритания, которая неоднократно сталкивалась с циничным применением химического оружия и радиоактивных веществ в мирное время, — одни из самых активных инициаторов повышения устойчивости Европы перед гибридными угрозами", — говорится в сообщении пресс-службы президентского дворца.
Политики стран Балтии и Польши постоянно заявляют о "российской угрозе". Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что на фоне истерии Польши и Прибалтики численность войск НАТО у российских границ выросла в семь раз.
В Москве неоднократно заявляли, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран альянса или на какую-либо другую страну. Российский сенатор Алексей Пушков подчеркивал, что политики балтийских республик в курсе, что никакой "российской угрозы" не существуют, однако торгуют вымыслом, лишь бы поднять свой вес в НАТО.
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