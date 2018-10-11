ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт — РИА Новости. Гендиректор МИД Израиля Юваль Ротем поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за публичное признание права еврейского государства атаковать проиранские военизированные формирования в Сирии.
"Израиль никогда не позволит Ирану и его террористическим сателлитам в Сирии и Ливане угрожать его суверенитету и народу. Спасибо госсекретарю Помпео за столь ясно выраженную позицию в поддержку права Израиля на самооборону", — написал Ротем в микроблоге Twitter.
Он приложил к записи видеофрагмент вчерашнего выступления главы американского внешнеполитического ведомства в неправительственном Еврейском институте за национальную безопасность Америки.
Israel will never allow #Iran and its terrorist proxies in #Syria & Lebanon to endanger Israel's sovereignity and people.— Yuval Rotem 🇮🇱 (@Yuval_Rotem) 11 октября 2018 г.
Thank you @SecPompeo for taking such a clear stand on Israel's right of self-defence. https://t.co/rbGraUA4iJ
"Израиль, как все страны, имеет право защищать свой суверенитет. Это означает, что мы продолжим отстаивать его право атаковать поддерживаемые Ираном милиции в Сирии, пока угроза сохраняется", — говорил Помпео