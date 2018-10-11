США отвергли идею проведения референдума в Донбассе, заявил Волкер

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. США отвергают идею проведения в Донбассе референдума о статусе региона, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.
Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что на саммите в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали возможность проведения в Донбассе референдума о статусе самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Агентство Блумберг также сообщало, что российский лидер на встрече в финской столице предложил американскому лидеру провести референдум под эгидой международных организаций.
Киев назвал идею странной и "абсолютно неприемлемой".
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