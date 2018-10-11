Патруль ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе

ЛУГАНСК, 11 окт — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попали под обстрел на подконтрольной Киеву территории в районе Донецкой фильтровальной станции в Донбассе, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе миссии.

"Десятого октября в 8.59 патруль СММ в составе пяти сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на автодороге Н20 примерно в 1,5 километрах к югу от населенного пункта Каменка (подконтрольный правительству, 20 километрах к северу от Донецка) и в трех километрах к северу от Донецкой фильтровальной станции", — сказали в пресс-службе.

По данным СММ ОБСЕ, наблюдатели осуществляла мониторинг в районе Донецкой фильтровальной станции. "Трое членов патруля СММ стояли рядом с автомобилями, тогда как остальные были в салонах автомобилей, когда услышали свистящий звук двух пуль, пролетевших на расстоянии 10–50 метров над их головами, невзирая на предоставленные гарантии безопасности. Команде миссии не удалось установить направление огня", — добавил собеседник агентства.

Патруль благополучно покинул этот район.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.