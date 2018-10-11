Правозащитники опубликовали отчет о погибших в 2018 году журналистах

ПАРИЖ, 11 окт – РИА Новости Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призывает назначить специального представителя генсека ООН по защите журналистов, отмечая, что за 2018 год в мире было убито 56 представителей СМИ.

Согласно данным, опубликованным на сайте организации, на 1 октября 2018 года в мире убиты 56 журналистов за их профессиональную деятельность. В 2017 году были убиты 55 представителей СМИ. Большая часть журналистов лишились жизни в зоне конфликта.

"Тревожное число смертей напоминают о срочной необходимости дополнительной защиты журналистов. "Репортеры без границ" призывают назначить специального представителя генерального секретаря ООН. Нашу инициативу поддерживает все большее число государств, 130 СМИ, организаций и профсоюзов в мире", — сказал генеральный секретарь организации Кристоф Делуар.

В Афганистане, стране где гибнет наибольшее число журналистов, в 2018 году убиты 13 журналистов. За Афганистаном следует Йемен, где убиты пять журналистов. По два представителя СМИ убиты в Пакистане, Палестине и Сирии. Число репортеров, убитых в Сирии за их профессиональную деятельность, за последний год снизилось. В то же время, по данным организации, девять журналистов погибли в результате сирийского конфликта.

Всего с начала года 29 представителей СМИ (52%) убиты в зонах боевых действий.