Песков заявил, что сообщения о встрече Путина и Трампа в Хельсинки неверны

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Информация о повторной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не соответствует действительности, на данный момент в Кремле нет таких планов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила со ссылкой на источники, что Путин и Трамп могут снова встретиться в Финляндии в начале будущего года. Ожидается, что до середины 2019 года Финляндия во время своего председательства в Арктическом совете проведёт Арктический саммит, куда оба лидера приглашены. По информации издания, переговоры с российской и американской сторонами продвинулись настолько далеко, что идёт речь о выборе дат.

"Это не соответствует действительности, сейчас нет никаких планов или наметок", — ответил Песков на просьбу прокомментировать заметку газеты.