На территории арсенала под Черниговом фиксируют одиночные взрывы

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Одиночные взрывы низкой интенсивности фиксируются на двух площадках склада боеприпасов в Черниговской области, где во вторник начался сильный пожар, сейчас задымление значительно уменьшилось, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Украины.

"По состоянию на 10.30 (совпадает с мск) 11 октября пожар на технической территории ликвидирован, наблюдаются одиночные взрывы низкой интенсивности на двух площадках, где происходят тления. Значительно уменьшилось задымление", — говорится в сообщении со ссылкой на начальника управления коммуникаций и прессы Алексея Чернобая, который находится на месте происшествия.

По данным ведомства, на технической территории арсенала работают 9 пожарных танков ГПМ-54, три инженерные машины разграждения (ИМР), два пожарных самолета АН-32П от Госслужбы по ЧС и 9 пожарных машин. По состоянию на 10.30 (совпадает с мск) четверга уже осуществлено 9 сбросов воды.

Саперы продолжают работы по разминированию административной территории арсенала и населенных пунктов возле склада.