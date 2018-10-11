США сфабриковали обвинения против гражданина Китая, заявили в Пекине

ПЕКИН, 11 окт – РИА Новости. Обвинения США в отношении китайского гражданина, который по запросу Вашингтона был экстрадирован из Бельгии по обвинению в экономическом шпионаже, полностью сфабрикованы, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Мы обратили внимание на эти сообщения, соответствующие обвинения США полностью сфабрикованы. Мы надеемся, что США в соответствии с законом справедливо разберутся с этой ситуацией и обеспечат соблюдение законных прав и интересов гражданина Китая", — заявил дипломат.

Ранее стало известно, что Бельгия экстрадировала в США сотрудника министерства внутренней безопасности КНР, американский минюст выдвинул ему обвинения в экономическом шпионаже. Сю Яньцзюнь, также известный под именами Цю Хуэй и Чжан Хуэй, обвиняется в сговоре с целью совершения экономического шпионажа и кражи торговых секретов у ряда американских компаний, связанных с космической и авиационной отраслью.

Обвиняемый был экстрадирован во вторник из Бельгии, где он был арестован в апреле по запросу США. Его дело будет рассматривать суд в штате Огайо.