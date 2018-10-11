"Потеряли рассудок": Азаров предсказал скорую смену власти на Украине

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украину ждет смена власти в течение полугода, заявил экс-премьер страны Николай Азаров.

По его словам, нынешние киевские политики и чиновники осознают, что их срок подходит к концу, и устраивают различные шоу, чтобы скрыть отсутствие положительных итогов этого периода.

"У этой преступной шайки осталось не так много времени, и поэтому они потеряли рассудок и придумывают всякие бредни, но уже через полгода их не будет", — отметил Азаров на своей странице в Facebook.

Таким образом он ответил на обвинения украинского прокурора Юрия Луценко в получении взятки в 140 миллионов гривен за назначение в 2010 году на пост первого вице-премьера Андрея Клюева. Азаров пояснил, что подобные заявления являются "уникальной глупостью" понятной для всех, кто хоть немного знаком с Конституцией Украины. Экс-премьер отметил, что порядок назначение вице-премьера определен конституцией, а решение рассматривается Президентом и Верховной радой.

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, новые власти хотят привлечь к ответственности экс-президента Януковича и многих бывших чиновников и политиков. В отношении украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Сейчас Азаров и Янукович находятся за пределами Украины.