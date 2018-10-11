Число жертв урагана "Майкл" в США увеличилось до двух

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Число погибших в США в результате урагана "Майкл", который в четверг утром ослаб до тропического шторма, увеличилось до двух человек, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось, что жертвой урагана стал один человек.

По данным офиса шерифа округа Гэдсден, мужчина погиб после того, как на его дом обрушилось дерево и перекрыло ему выход. Спасатели не смогли добраться до него из-за перекрытых дорог и оборванных линий электропередачи, уточнила полиция. Как заявил представитель управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций округа Семинол Трэвис Брукс (Travis Brooks), второй жертвой урагана стал 11-летний ребенок, он погиб около озера Семинол. Точные обстоятельства его смерти пока не установлены.

Ураган "Майкл" существенно ослаб после выхода на побережье, ранее скорость ветра достигала 250 километров в час, сообщал Национальный центр по предупреждению об ураганах. В четверг утром ураган, центр которого находился над центральной частью Джорджии, ослаб до тропического шторма, максимальная скорость ветра составляла 120 км/ч. Потенциальный ущерб от урагана оценивается в миллиарды долларов.