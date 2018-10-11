Индия не планирует отказываться от ВТС с Россией, сообщил источник

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 окт — РИА Новости. Индия осознает риск возможных санкций со стороны США после заключения контракта на закупку у РФ зенитных ракетных комплексов (ЗРС) С-400 "Триумф", однако не планирует отказываться от сотрудничества с Москвой в оборонной сфере, заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном секторе страны, знакомый с позицией властей.
"Достаточно посмотреть на то, какие крупные и долгосрочные контракты были подписаны руководством наших стран во время прошедшего российско-индийского саммита в Нью-Дели (4-5 октября), чтобы понять, что ни та, ни другая страна не намерена отказываться от дальнейшего сотрудничества. В том числе в сфере обороны", — сказал источник.
Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, заявившего в среду, что Вашингтон намерен в ближайшее время дать ответ Индии на покупку российских ПВО.
"Такие решения принимаются на уровне правительства, я не могу комментировать это", — отметил он.
В США ранее выражали обеспокоенность планами Нью-Дели и не исключили введения санкций по закону о CAATSA в этой связи. Помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России в оборонной сфере, но в будущем хочет переориентировать Нью-Дели на себя. В понедельник начальник штаба сухопутных сил Индии Бипин Рават заявил, что его страна понимает риск возможных ограничений со стороны Вашингтона после подписания контракта на покупку С-400, но продолжает проводить независимую политику на этом направлении.