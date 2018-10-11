В окрестностях горевшего под Черниговом арсенала нашли сотни боеприпасов

Взрыв на военном складе под Черниговом (63)

Обнаружение боеприпасов в районе горящего арсенала в Черниговской области. 10 октября 2018

Обнаружение боеприпасов в районе горящего арсенала в Черниговской области. 10 октября 2018

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Саперы изъяли более 430 боеприпасов в населенных пунктах, расположенных в районе тлеющего арсенала в Черниговской области, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пиротехнические подразделения ведомства очистили 16-километровую зону, прилегающую к складу.

"Работы проводились в населенных пунктах Ичня, Дружба, Августовка и Гмырянка. Обеспечено реагирование на 91 случай обнаружения населением подозрительных предметов", — уточняется в сообщении.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, после чего начался пожар. Пострадавших нет, но властям пришлось эвакуировать около 12 тысяч человек.

По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи — боеспособных.

Арсенал в Ичне — один из крупнейших на Украине. Территория склада составляет 682 гектара, из них 402 — техническая территория.

Пожар практически ликвидирован, остались два очага тления.