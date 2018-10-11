В Совфеде заявили, что Россия заинтересована в полноправном членстве в СЕ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия заинтересована только в полноправном членстве во всех институтах Совета Европы, платить за воздух она не станет, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд ранее заявил, что Россия может быть исключена из участия в Совете Европы, если Москва не возобновит платежи в бюджет организации в следующем году.

"Любая международная организация интересна национальным государствам — её членам — только до тех пор, пока правила и институты данной организации не используются как инструмент давления и дискриминации. Ситуация в ПАСЕ, ряд решений ЕСПЧ, санкции — всё это примеры откровенно недружественных действий в отношении России", — сказал Морозов.

По его словам, если интересы РФ откровенно и публично попираются, то "это заставляет задуматься о том, насколько членство в организации имеет смысл".

"Россия готова к полноформатному участию в СЕ. Но на недискриминационных условиях. Если же политика ограничения наших прав в организациях СЕ будет продолжаться, это объективно поставит вопрос о нашем участии в Совете Европы. А платить за воздух мы не станем, нравится это кому-то или нет", — заключил парламентарий.