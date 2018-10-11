В ЛНР сократят подачу воды в три города из-за ремонта Киевом водоводов

ЛУГАНСК, 11 окт — РИА Новости. Подачу воды в три города самопровозглашенной Луганской народной республики сократят из-за ремонтных работ на подконтрольных Киеву водоводах, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.

"В связи с ремонтными работами на водоводах "ЗФС 2 – ЗФС 3", расположенных на территории Украины, ориентировочно до 18.00 12 октября будет сокращена подача воды на насосную станцию "ЗФС 4" на 30%, вследствие этого будет сокращена подача воды в городах: Алчевск – 30%, Брянка – 20%, Перевальск – 20%", — сообщили в МЧС.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.