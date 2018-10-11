МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Верховная рада проголосовала за продление закона об особом статусе Донбасса из-за того, что спецпредставитель США на Украине Курт Волкер угрожал снятием санкций с России. Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил депутат Александр Вилкул.

По его словам, на "непубличной" встрече с представителями парламентских фракций Волкер заявил, что половина европейских стран из-за экономических потерь хочет отменить ограничительные меры в отношении России.

"Если вы сейчас, уважаемые украинские парламентарии, даже наиболее националистически настроенные, не проголосуете за этот закон, то половина европейских стран просто снимет санкции, и соответственно, рассыплется эта конструкция, которая есть на сегодня", — цитирует американского дипломата Вилкул.

Он отметил, что некоторые фракции голосовали не за мир, а за то, чтобы санкции не снимали.

Закон об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса приняли еще в октябре 2014 года в соответствии с обязательствами Киева по Минским соглашениям. Согласно документу, неподконтрольные Киеву районы Донбасса должны были получить особый статус после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик остался на бумаге.

В законе также говорится, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

На прошлой неделе Рада продлила действие закона до конца 2019 года. Позже его подписал президент страны Петр Порошенко.

МИД России, комментируя решение украинского парламента, заявил о том, что этот шаг был нужен Киеву, чтобы сохранить санкционное давление на Москву и создать условия для развертывания международной миротворческой операции ООН в Донбассе.