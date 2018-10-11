Малайзия в ближайшее время отменит смертную казнь

БАНГКОК, 11 окт – РИА Новости. Малайзия отменит смертную казнь в ближайшее время, сообщает в четверг интернет-версия газеты New Straits Times со ссылкой на администрацию премьер-министра страны.

Кабинет министров Малайзии утвердил решение об отмене смертной казни и направил его на рассмотрение в парламент, заявил в четверг министр-глава администрации премьер-министра страны Лиу Вуи Кеонг, слова которого приводит газета.

Законопроект об отмене смертной казни будет рассмотрен на следующем заседании нижней палаты парламента, которое состоится 15 октября, отметил министр.

Он также добавил, что в период обсуждения нового законопроекта необходимо будет ввести мораторий на исполнение смертных приговоров.

"Смертная казнь будет отменена, и точка. Мы изучаем определенные проблемы… Мы должны все изучить и услышать все мнения по этому вопросу, но, на сегодняшний день, принятое решение состоит в том, чтобы отменить смертную казнь", — подчеркнул малайзийский министр.

Смертная казнь предусмотрена законодательством Малайзии в качестве высшей меры наказания за особо тяжкие преступления: убийство, изнасилование несовершеннолетних, государственную измену, вооруженный мятеж против монархии, а также за контрабанду наркотиков в особо крупном размере. В качестве способа приведения смертного приговора в исполнение в Малайзии используют повешение.