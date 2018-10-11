ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Ураган "Майкл" ослаб до первой категории по пятибалльной шкале, но опасность сохраняется, сообщил Национальный центр по предупреждению об ураганах.

Скорость ветра, достигавшая ранее в среду 250 км/ч, снизилась до 150 км/ч, однако основную опасность представляют проливные дожди и вызванные ими наводнения.

Центр урагана прошел территорию Флориды и сейчас находится в 30 километрах к юго-западу от города Олбани в Джорджии.

Потенциальный ущерб от урагана оценивается в миллиарды долларов.