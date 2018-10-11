Маск опроверг информацию о своем приемнике на посту гендиректора Tesla

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Илон Маск опроверг информацию о том, что бизнесмен Джеймс Мердок сменит его на посту гендиректора Tesla.

"Это неверно", — ответил Маск на твит газеты Financial Times со ссылкой на соответствующую публикацию.

Газета написала, что Джеймс Мердок, сын медиамагната Руперта Мердока и глава медиахолдинга 21st Century Fox, стал основным кандидатом на пост гендиректора Tesla.

Сам Маск согласился уйти с поста гендиректора и остаться председателем совета директоров. Это стало результатом внесудебного урегулирования претензий со стороны биржевого регулятора SEC. Маск также согласился заплатить штраф в 20 миллионов долларов. Соглашение еще должно быть утверждено судом.

Регулятор обвинил Маска в мошенничестве после того, как тот объявил в Twitter о достижении договоренности об обратном выкупе акций Tesla, который позволил бы вновь сделать компанию частной. Акции компании резко взлетели на этом сообщении и вновь обрушились после того, как Маск признал, что соглашение с инвесторами еще не достигнуто. Регулятор усмотрел в этом признаки манипуляции курсом акций в обход установленного порядка информирования финансовых властей.