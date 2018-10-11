Три человека погибли при землетрясении у индонезийского острова Ява

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения магнитудой 6,0 у побережья острова Ява в Индонезии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителей метеорологической службы и Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

По данным агентства, в результате землетрясения были повреждены десятки домов.

Ранее сообщалось, что у побережья острова Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Синьхуа сообщает, что магнитуда землетрясения составила 6,3.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами землетрясений и цунами стали более двух тысяч человек.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.