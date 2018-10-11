ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Власти Флориды сообщили о первой жертве урагана "Майкл", который обрушился на северное побережье штата в среду.

Мужчина из округа Гэдсден погиб после того, как на его дом обрушилось дерево и перекрыло ему выход, сообщил офис местного шерифа. Точная причина смерти не уточняется. Спасатели не смогли добраться до мужчины из-за перекрытых дорог и оборванных линий электропередачи, уточнила полиция.

Ураган "Майкл" существенно ослаб после выхода на побережье, скорость ветра с 250 километров в час упала до 205 километров в час, сообщил ранее Национальный центр по предупреждению об ураганах. Категория урагана по шкале Саффира-Симпсона снизилась с четвертой до третьей, но это не означает, что опасность снизилась. Угроза исходит не только от сильнейшего ветра, но и от ливней и сопровождающих их наводнений.