Дочь экс-президента Перу считает свой арест политическим преследованием

МЕХИКО, 11 окт – РИА Новости. Дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори, лидер партии "Народная сила" Кейко Фухимори, задержанная в среду по обвинениям в отмывании денег, заявила о политических мотивах сложившейся ситуации.

Она была задержана после допроса в прокуратуре по делу об отмывании денег. Ордера на задержание на срок до 10 дней выданы также против еще почти 20 человек. Они проходят подозреваемыми по делу о незаконных взносах на проведение предвыборной кампании партии в 2011 году.

"Все это называется политическим преследованием", – написала Фухимори-младшая в письме, опубликованном в ее микроблоге в Twitter. По ее словам, никаких доказательств для ее задержания у судебных властей не было.

Дочь экс-президента сообщает также, что находится в специальном подразделении полиции по расследованию особо тяжких преступлений и верит, что выйдет "более сильной из этой несправедливости".